Задля розвитку здорової нації: президент ФБУ власнокоштом відремонтував спортивну залу в черкаській школі (ФОТО)

10 жовтня 2019, 17:58 ...

Ще місяць тому тут біла звичайна, середньостатистична шкільна спортивна зала. Така ж, як у більшості шкіл міста. З одного боку – фактично свіжий, п’ятирічний ремонт, з іншого – небезпечне для дітей покриття підлоги. Однак за місяць все кардинально змінилось. Сьогодні тут ще пахне свіжою фарбою, робітники наносять розмітку, закінчуються останні приготування. А вже наступного тижня вихованці Черкаської спеціалізованої школи №18 ім. В. Чорновола розпочнуть свої заняття фізкультурою в новій, надсучасній, буквально фантастичній для України спортивній залі. Таке стало можливим не завдяки підтримці чи фінансуванню місцевої влади. Натомість за спортивний розвиток та фізичне здоров’я маленьких черкасців піклується меценат, президент Федерації Баскетболу України Михайло Бродський. Побачити результати такого піклування напросились до шкільних стін і кореспонденти vikka.ua.

Останній раз тутешню спортзалу ремонтували у 2014-му. Умови були досить гарними, однак лінолеум, застелений на звичайну бетонну стяжку на підлозі, підвищував ризик травматизму дітей під час занять фізкультурою. А це серйозна перепона, приміром, у проведенні змагань з різних ігрових видів спорту.

Проблема стала ще біль актуальною з появою на базі школи одразу двох спортивних – баскетбольних класів. Їх відкриття спільно з навчальним закладом ініціювали МГО "Країна Баскетболія" та БК "Черкаські Мавпи", які вже багато років розвивають та підтримують баскетбольний рух в Черкасах.

А за перевтілення самої зали взялись Михайло Бродський та ТОВ "Група ВЕНЕТО". В розвиток не лише спортивної зали, а й фактично усієї школи меценат інвестував понад 100 тисяч доларів – близько 2,5 мільйонів гривень.

"Мабуть, вперше в історії Черкас, коли приватна корпорація вкладає кошти в модернізацію спортивної зали черкаської комунальної школи. Тепер це буде ідеальний майданчик для ігрових видів спорту: баскетболу, волейболу, гандболу. Тому не дарма "Черкаські Мавпи" обрали саме цей зал, як базовий, для тренувань двох своїх дитячих команд", – розповідає керівник корпорації "ВЕНЕТО" Олександр Згіблов.

Завдання собі поставили вельми амбітне: менш ніж за місяць закінчити усі ремонтні роботи. В першу чергу – повністю замінити підлогу: прибрати лінолеум, а замість нього встановити якісний сучасний спортивний паркет із канадського клена. Спеціальна амортизуюча система такого паркету зменшить травматизм юних спортсменів і забезпечить амортизацію баскетбольного м’яча. Використовували матеріали українського виробництва, найвищої якості, бо виготовлені для професійного спорту. Крім того, запланували зробити ремонт у тренерській кімнаті та роздягальнях, встановити бойлер, придбати пральну машину, оновити меблі в шкільній їдальні, облаштувати шафки для маленьких спортсменів.

І, варто сказати, з поставленим завданням інвестори впорались вчасно. Що, до слова, – вже дивина для Черкас, де місцева влада не настільки швидко закінчує розпочаті ремонти, особливо – в навчальних закладах. Крім того, у корпорації "ВЕНЕТО" наголошують: усіма покращеннями будуть користуватись не лише учні новостворених 5-С та 6-С класів, а й усі вихованці школи №18. Займатись там вони зможуть уже з прийдешнього тижня.

"Насправді учням цієї школи будуть заздрити діти, які займаються баскетболом у Києві, Кропивницькому, Одесі та інших містах, – впевнений директор баскетбольного клубу "Черкаські Мавпи" Володимир Гриценко. – Адже ці умови не просто гарні, фони фантастичні для України. Можливо, для США – це буденність,а для України – фантастика. І тут Михайло Бродський показує приклад соціального партнерства, коли бізнес іде на допомогу місту і міській громаді в розвитку баскетболу. Але цей майданчик буде служити всім учням. В першу чергу, це потрібно для розвитку фізичного виховання в Черкасах. І, я впевнений, через десятки років наступні покоління учнів 18-ї школи будуть згадувати Михайла Юрійовича за цю допомогу".

Директор Черкаської спеціалізованої школи №18 ім. В. Чорновола Василь Грищенко наголошує: від юних вихованців щойно створених класів чекає не лише досягнень спортивних, а й навчальних. Адже вони мають бути справжньою гордістю школи!

Підтримує директора й Олександр Згіблов:

"Пам’ятайте: баскетбол – це командна гра. У ній якщо хтось не спрацює, вважайте вся команда програла. Це стосується не лише спорту, але й навчання. Ми бачимо у вас знавців математики, англійської мови, бо без цих знань в баскетболі немає що робити".

Зазначимо, ідея створення спортивних класів – не нова. Ще за радянських років в деяких школах міста функціонували класи футбольного спрямування. Однак у 90-ті їхня історія закінчилась. За часів незалежності першою і поки єдиною людиною, хто взявся відроджувати цю ідею й давати їй нове життя, став саме Михайло Бродський. Адже за 16 років існування місцевого баскетбольного клубу "Черкаські Мавпи" особливий акцент робився саме на розвиток дитячого спорту. На сьогодні ж під опікою баскетбольної школи "Черкаських Мавп" займається понад 500 юних спортсменів. Тих, які обирають здорове майбутнє, а не вулицю. Тих, хто колись підкорюватиме професійні світові паркети. Можливо, серед них будуть випускники саме новоствореного класу.

Фото fbu.ua

"Першим кроком у цьому напрямку був баскетбольний клас у школі №34. Складався він із хлопців 1995-1996 років народження. Двоє випускників цього класу, Максим Мірошниченко та Сашко Кобець, захищали кольори "Черкаських Мавп", а нині грають у командах світового рівня, – пригадує президент МГО "Країна Баскетболія" Олександр Нагорний. І пояснює користь від класів певного спортивного спрямування, – Це, по-перше, додаткові ранкові тренування. А по-друге, діти разом навчаються, тренуються, перебувають разом із ранку до вечора. Тут ідеться про єдиний колективний дух, який гуртує команду".

У 2017-му саме баскетбольна школа "Черкаські Мавпи" ініціювала відкриття спортивного класу на базі Черкаської спеціалізованої школи №17 для хлопців 2004-2005 р.н., а у 2018-му юні спортсмени 2006-2007р.н. сіли за парти аналогічного класу місцевої гімназії №9. Нині вони ходять до 9-го та 8-го класів відповідно. Тамтешнім учням меценат черкаського баскетболу підсобив індивідуальними шафками, баскетбольними щитами в спортзалі й додатковим харчуванням в їдальні. А ще, там, де було необхідно – допоміг з ремонтом у класі й забезпечив малечу питною водою. Адже Михайло Юрійович впевнений: окрім методики викладання, професійного тренерського складу і бажання самої малечі, дуже важливо вкладатись і в інфраструктуру таких класів, аби школярі відчували себе комфортно протягом перебування в школі.

Як повідомляв сайт vikka.ua, "Черкаські Мавпи-07" виграли перший тур ВЮБЛ.

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